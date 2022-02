Grömitz : Zwölf-Millionen-Euro-Projekt: So schön soll der Dünenpark werden!

Noch ist nicht in allen Einzelheiten klar, wie das neue Areal des Ostseebades aussehen soll, aber erste Bautätigkeiten sind bereits in vollem Gange.

Grömitz | Wie ein kleines Mahnmal an vergangene Zeiten steht der Schornstein des alten Grömitzer Freibades noch im Gelände zwischen Deich und Strand, auf dem sonst nichts mehr an das erinnert, was hier früher los war. Doch er raucht noch und wird das auch noch eine Weile weiter tun, denn er ist der sichtbarste Teil eines Blockheizkraftwerkes, das immer...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.