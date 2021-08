Ein historischer Krimi : Von Liebesbriefen und einer mumifizierten Leiche in Plön

Der 2. Roman „Die Schwester der Mätresse“ der Plöner Journalistin Anja Rüstmann spielt im Jahr 1840 in ihrem Heimatstädtchen - aber auch Neumünster und Bordesholm. Es geht um Liebesbriefe und eine mumifizierte Leiche.

Plön | Anja Rüstmann steht auf Heimatgeschichte und sie liebt das Schreiben – nicht nur als Journalistin. Die 56-Jährige lebt in Plön und taucht in ihrer Freizeit gerne in die Historie „ihrer“ Stadt ein. Sie hat allerdings auch eine Menge Fantasie. So kommt es, dass sie historische Kriminalromane schreibt, die in Schleswig-Holstein spielen. „Die Schwester de...

