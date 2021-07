Fußball-Testspiel : Zweistelliger Sieg: SV Rugenbergen schlägt Landesligist mit 11:0

Bevor die Oberliga-Kicker in den Sand-Dünen der Kaltenkirchener Heide schufteten, ließen sie es gegen den SC Hansa 11 krachen. Marlon Stannis traf alleine dreimal.

Bönningstedt | Dick gefüllt war der Terminkalender der Oberliga-Fußballer des SV Rugenbergen am zweiten Juli-Wochenende. SVR-Trainer Michael Fischer ließ sie am Sonnabend (10. Juli) und Sonntag (11. Juli) in den Sand-Dünen der Kaltenkirchener Heide schuften. Am Sonnabend war zudem der Mannschaftsfoto-Termin, und die Neuzugänge führten abends zu ihrem Einstand etwas ...

