Plön braucht mehr Einnahmen : Parkplätze an der Plöner Fegetasche und der Prinzeninsel ab 1. Mai nur noch gegen Gebühr

Neue Parkscheinautomaten werden zum 1. Mai installiert. Beide Plätze sind täglich von 9 bis 17 Uhr gebührenpflichtig.

Plön | Ab 1. Mai werden in Plön die Parkplätze an der Fegetasche und an der Prinzeninsel ebenfalls gebührenpflichtig. Das gab Bürgermeister Lars Winter in der Ratsversammlung bekannt. Am Standort Fegetasche werde der Parkscheinautomat wegen der hohen Bäume an das Stromnetz angeschlossen. An der Prinzeninsel installiert die Verwaltung den ersten solarbetriebe...

