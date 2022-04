Oldenburg in Holstein : Zwei von einer jungen Frau ertappte Grafitti-Sprayer warteten brav auf die Polizei

Teenager waren mit Farbhaarspray an einem Schalthäuschen eines Bahnüberganges zugange, als sie von einer jungen Frau entdeckt wurden.

Oldenburg in Holstein | Fulminant gescheitert sind zwei Teenager am Montag beim Start einer Karriere als Graffiti-Sprayer: Beim Besprühen eines Travohäuschens an einem Bahnübergang in Oldenburg wurden sie von einer jungen Frau entdeckt, die die Polizei verständigte und gemeinsam mit den beiden Jungs, 12 und 14 Jahre alt, auf deren Eintreffen wartete. Sprayer zeigten sich ...

