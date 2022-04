Fussball-Oberliga Aufstiegsrunde : Oldenburger SV und der Eckernförder SV trennen sich unentschieden

Die Schlussphase hatte es am Schauenburger Platz in sich. Mit dem 3:2 für den OSV von Daniel Junge war das Spiel gegen Eckernförde noch nicht entschieden.

Oldenburg | Der Oldenburger SV hatte bei seiner Premiere gegen den Eckernförder SV in der Oberliga-Aufstiegsrunde drei Punkte schon fast in der Tasche, denn Daniel Junge hatte in der dritten Minute der Nachspielzeit zum 3:2 getroffen. Doch der ESV nutzte den letzten Eckball des Spiels und kam durch Fynn Mattis Gerlach eine Minute später noch zum Ausgleich, der den...

