Ostholstein : Zwei Schwerverletze bei Frontal-Zusammenstoß in Ratekau

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Kreuzkamp und Warnsdorf am Samstagabend.

Warnsdorf | Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagabend zwischen den Ortschaften Kreuzkamp und Warnsdorf in der Gemeinde Ratekau (Kreis Osrholstein) gekommen. Zwei Fahrzeuge krachten frontal zusammen und blieben auf dem Seitenstreifen stehen. Alle drei am Unfall beteiligten Personen werden zum Teil schwer verletzt. Die Strecke wurde für die Rettung...

