Verdacht der Brandstiftung : Zwei Feuer in einer Nacht: Brennende Strohballen in Schashagen und Hinrichsdorf

In Schashagen war die Rauchentwicklung so stark, dass die Warn-App NINA ausgelöst wurde. In Hinrichsdorf geriet ein angrenzender Knick in Gefahr.

Schashagen/Hinrichsdorf | Zu zwei Großbränden sind in der Nacht zum Dienstag die Freiwilligen Feuerwehren in Schashagen und in Hinrichsdorf auf der Ostseeinsel Fehmarn ausgerückt. In Schashagen brannten über sechzig Stroh- und Heuballen auf einem landwirtschaftlichen Betrieb und in Hinrichsdorf standen über 200 Strohballen in Vollbrand. In beiden Fällen schließt die Polizei ei...

