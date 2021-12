Müll und Abwasser wird teurer : Zweckverband Ostholstein beschließt weitere Preiserhöhungen

ZVO-Verbandsversammlung stimmt außerdem einstimmig Investitionen in Höhe von 50 Millionen Euro und geplanten Verlusten zu.

Ratekau | Nachdem der ZVO bereits angekündigt hat, die Preise für Gas per 1. Januar 2022 zu erhöhen, beschloss die Verbandsversammlung nun ein weiteres Plus bei den Gebühren – für die Kunden wird somit auch die Mülltonne und das Abwasser teurer. Weiterlesen: Zweckverband Ostholstein erhöht Gas-Preise um rund 30 Prozent So wurde bei einer Enthaltung eine G...

