Gespräch mit Wiebke Kiß : Leerstände in der Plöner Innenstadt erfordern Veränderungen

Die Corona-Pandemie ist nicht ohne Spuren durch die Plöner Innenstadt gezogen. Unternehmer sollten künftig die Chance erhalten, sich für drei Monate einzurichten und zu schauen, ob ihr Angebot für Plön passt.

Plön | Corona-Pandemie, Leerstände, Geschäftsaufgaben: Wie lässt es sich in der heutigen Zeit überleben, als Gewerbetreibender und als Innenstadt? „Wir müssen damit leben, dass es Veränderungen gibt, auch das Einkaufsverhalten wird ein anderes“, prophezeit Wiebke Kiß (59), seit dem Frühjahr Vorsitzende des Vereins Stadtmarketing Plön am See. 2020 eröffnete s...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.