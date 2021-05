Kühe auf den Gleisen : Zug fährt in Höhe Koppelsberg zwischen Plön und Preetz in Rinderherde

Bei der Kollision wurden zwei Tiere getötet. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt.

Plön/Preetz | Eine von der Weide ausgebrochene Rinderherde hat am Pfingstmontag den Zugverkehr zwischen Plön und Preetz für mehrere Stunden lahmgelegt. Eine Regionalbahn war am Morgen in Höhe Koppelsberg in die Kühe gefahren, teilte die Bundespolizei mit. Zwei Tiere starben bei der Kollision, Menschen wurden nicht verletzt. Drei weitere Kühe liefen weiter umher ...

