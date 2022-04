Lübecker Polizei ermittelt : Zufallsfund: Einbrecherbande im Kleingartenverein Mühlentor entlarvt

Wie lange genau die vier Männer ihr Unwesen in der Kleingartenanlage in St. Jürgen trieben, ist Sache der Ermittlungen. Nur zufällig flogen die teils Obdachlosen auf, weil sie ihr Diebesgut in den Lauben versteckten.

Lübeck | Weil ein Pärchen eine Gartenparzelle i...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.