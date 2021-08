Polizei bittet um Mithilfe : Zeugen gesucht: Raubüberfall auf 91-Jährige in Malente

Eine Malenter Seniorin wurde am hellichten Tag in ihrer Wohnung in der Lindenallee ausgeraubt und eingesperrt. Nun sucht die Polizei Zeugen, die den falschen Handwerker gesehen haben.

24. August 2021, 13:48 Uhr

Malente | Als angeblicher Heizungsmonteur verschaffte sich ein dreister Dieb am Samstag, 21. August, gegen 10.30 Uhr Zutritt zur Wohnung der 91-Jährigen. Doch anstelle zu reparieren, was kaputt sein sollte, raubte er die betagte Dame aus der Lindenallee aus. Jetzt sucht die Polizei zusammen mit der Lübecker Staatsanwaltschaft Zeugen des Vorfalls.

Wer hat den Täter flüchten sehen?

Der Dieb soll ein sehr gepflegtes Äußeres gehabt haben. Er war laut Beschreibung der alten Dame circa 1,60 bis 1,65 Meter groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, hatte nach hinten gekämmte, dunkle kurze Haare und war mit einem weißen Hemd, einer schwarzen Hose (eventuell eine Anzughose) und einer schwarzen Weste bekleidet. Er hatte eine schwarze Tasche bei sich. Weiterhin hatte er sommerlich gebräunte Haut und sprach akzentfreies Deutsch. Nach der Tat hat der Mann das Haus vermutlich in Richtung Rosenstraße verlassen. Dabei könnte er eine grüne Metall-Geldkassette getragen haben.

Seniorin wurde eingesperrt, als sie merkte, dass es kein Handwerker war

Die Kripo Eutin ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und des Verdachts der Freiheitsberaubung. In diesem Zusammenhang bittet sie Zeugen, denen der beschriebene Mann am 21. August in der Lindenallee in Malente aufgefallen ist, sich unter der Telefon 04521/801-0 oder per E-Mail an die Adresse Eutin.KPSt@polizei.landsh.de zu melden.