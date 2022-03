„Zertifiziertes Museum“ : Ahrensbök erste Gedenkstätte in Schleswig-Holstein mit Gütesiegel

Vorstandsmitglieder des Trägervereins nahmen im Detlefsen-Museum in Glücksstadt besonderes Zertifikat entgegen und berichten über das Urteil der Jury.

Ahrensbök | Sie ist die erste Gedenkstätte in Schleswig-Holstein, die mit dem Gütesiegel „Zertifiziertes Museum“ ausgezeichnet wurde. In einer Feierstunde im Detlefsen-Museum in Glücksstadt nahmen die Vorstandsmitglieder des Trägervereins Daniel Hettwich und Ingaburgh Klatt sowie die stellvertretende Bürgermeisterin von Ahrensbök, Karin Beythin, für die Gedenkstä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.