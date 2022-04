Kinder haben zehn Grundrechte : Zeit für Kinderrechte in der Friedrich-Hiller-Schule Schönwalde

Ein besonseres Projekt fand in der Friedrich-Hiller-Schule in Schönwalde statt: Die Klasse 3b hatte die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen zum Thema. Unterstützt wurden sie dabei vom Kinderschutzbund.

Schönwalde | Auch Kinder haben Rechte. Die Vereinten Nationen fassen diese in 41 Artikeln der UN-Kinderrechtskonvention zusammen. Mit den zehn Grundrechten der Kinder befassten sich die Schüler der 3b der Friedrich-Hiller-Schule in Schönwalde jüngst in zwei Projekttagen. Wichtig ist uns dabei deutlich zu machen, dass Rechte und Pflichten keine Gegensätze sind. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.