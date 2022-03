VKP werden Freitag bestreikt : Gleich zehn Bus-Linien in Plön und Umland fallen Freitagmorgen aus

Hintergrund sind Tarifverhandlungen zwischen ver.di und dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen e.V. zu dem auch von der VKP angewendeten Tarifvertrag. Die Verhandlungen haben bisher noch zu keinem Ergebnis geführt.

Plön | Warnstreik bei VKP: Bussen fallen ausPlön Die Verkehrsbetriebe Kreis Plön (VKP) werden am morgigen Freitag (1. April) durch die Gewerkschaft ver.di mit einem Warnstreik bestreikt. Betroffen davon ist nur die Dienststelle in Plön, die morgens bis 10 Uhr bestreikt wird. Das sind die Linien, die Freitagmorgen in Plön ausfallen werden Dadurch fallen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.