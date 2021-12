Corona aktuell : Zahl der Toten im Kreis Plön gestiegen – und stagniert in Ostholstein

Die Pandemie fordert weitere Opfer: Die Gesundheitsämter geben Einblick in die aktuellen Infizierten-Zahlen und Inzidenz-Werte.

Eutin | Erneut ist ein Corona-Patient verstorben: Der Kreis Plön meldete am Freitag einen weiteren Toten. Damit erhöhte sich die Zahl auf 38. Insgesamt registrierten die Behörden im Plöner Raum 15 neue Infektionen (zehn Personen davon waren nicht geimpft). 232 Menschen sind somit aktuell an Corona erkrankt (davon 131 Ungeimpfte), fünf Menschen müssen in Krank...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.