Zweckverband appelliert : Kontrollen angekündigt: In die Bio-Tonne gehört kein Plastik

Die Verunreinigung des Bioabfalls in Ostholstein mit Plastik gefährdet die Herstellung von Biokompost und ist ein Problem für die Umwelt. Der Fehlwurfanteil ist zu hoch. Der Zweckverband kündigt Kontrollen an.

Sierksdorf | Der Zweckverband Ostholstein (ZVO) will nicht länger zuschauen: Immer öfter und in viel zu großen Mengen fänden sich in den 34.000 Biotonnen des Kreises Plastiktüten und andere nichtorganische Abfälle. Deshalb hat der ZVO im Juni begonnen, Biotonnen zu sichten. Ziel ist es, sich einen Überblick über den Grad und die Art der Verunreinigung zu erhalten....

