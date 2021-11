Umgestaltung Stadtgrabenstraße : Viele gute Ideen in Plön für einen viel zu schmalen Fördertopf

Eine Förderzusage über 100 000 Euro für die Umgestaltung des Parkplatzes am Stadtgraben hat eine Vielzahl von Ideen in den Köpfen befördert. Die sind so reichlich, dass jetzt nicht genug Geld zur Verfügung steht.

Plön | Nach der SPD-Fraktion im September hat Mittwochabend kurzfristig auch die CDU-Fraktion im Stadtentwicklungsausschuss (SteP) eine Liste von Fragen zur Umgestaltung der Plöner Stadtgrabenstraße vorgelegt. Sie soll die Verwaltung von Bürgermeister Lars Winter prüfen, hieß es einstimmig. Da die E-Mail erst am selben Tag eingetroffen war, erbat sich Sabine...

