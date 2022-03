Flüchtlinge aus der Ukraine : Wer kann helfen? Eutin fehlt Wohnraum für fast 100 Flüchtlinge

232.000 Ukrainer aus dem Kriegsgebiet sind bislang offiziell in Deutschland seit Beginn des Krieges registriert. Die Dunkelziffer ist noch höher. In Eutin werden 241 Flüchtlinge erwartet, doch für die fehlt Wohnraum.

Eutin | Genau einen Monat lang dauert der Krieg in der Ukraine schon an. Millionen Menschen verlieren ihre Heimat und fliehen – auch nach Deutschland. In Eutin sind die ersten Menschen aus dem Kriegsgebiet angekommen. Doch Wohnraum für sie wird dringend gesucht, betont Bürgermeister Carsten Behnk in der Stadtvertretung Mittwochabend. Weiterlesen: Eutiner S...

