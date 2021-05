Reisemobilpark Großer Eutiner See : Wohnmobilstellplatz am Großen Eutiner See öffnet ab Freitag

Wohnmobilisten wird diese Nachricht freuen: Ab Freitag 12 Uhr können bis zu 24 von ihnen wieder auf dem Platz am Großen Eutiner See fahren – mit einem negativen Corona-Test.

Eutin | Nach mehr als einem halben Jahr Lockdown startet der Reisemobilpark am Großen Eutiner See in die Saison: Wie sehr es die Menschen in Wohnmobilen auf die Straße zieht, kann seit den ersten Sonnenstrahlen auf den freien Flächen unter anderem am Alten Bauhof Eutin beobachtet werden. Nicht selten stehen da an Wochenenden zwischen fünf und zehn Wohnmobilen...

