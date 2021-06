Neustadt : Wochenmarkt feiert 130. Geburtstag wegen Corona später

Organisatoren planen Jubiläumswochenmarkt. Gefeiert wird allerdings nicht jetzt, sondern erst im Herbst.

Neustadt | In diesem Jahr wird der Neustädter Wochenmarkt bereits 130 Jahre alt. Dieses besondere Jubiläum sollte – so der Plan des Stadtmarketings – eigentlich am 11. Juni mit einem eigenen Themen-Wochenmarkt gefeiert werden. Die Corona-Pandemie durchkreuzte jedoch diese Idee. Gefeiert werden soll aber schon, nur eben später – der Jubiläumswochenmarkt soll nun ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.