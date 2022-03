Zu wenig Schüler in Hutzfeld : Wilhelm-Wisser-Schule schließt Außenstelle noch vor den Sommerferien

Schulleiter Sven Ulmer hat am Mittwoch das Schulamt und die Schulträger darum gebeten, die Außenstelle der Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld zum 31. Juli 2022 zu schließen. Es gibt einfach zu wenig Schüler.

Hutzfeld | Das war zu befürchten: Die Außenstelle der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld soll nun schon ein Jahr früher als geplant geschlossen werden. Nach OHA-Informationen hat Schulleiter Sven Ulmer am Mittwoch Schulrat Thomas Panten in einem Brief um die Auflösung der Außenstelle zum 31. Juli 2022 gebeten. Beide bestätigten den Vorgang auf Anfrage uns...

