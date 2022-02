Lübecker Bucht : Wie steht es um den Abriss der Seebrücken in Scharbeutz/Haffkrug?

In gut eineinhalb Jahren will die Gemeinde Scharbeutz gleich beide ihrer Seebrücken komplett neu und fertig gebaut haben. Doch der aktuelle Arbeitsfortschritt in Haffkrug und Scharbeutz ist höchst unterschiedlich.

Timmendorfer Strand | Sie waren in die Jahre gekommen und sollen nun durch futuristische Ersatzbauten ersetzt werden: Aktuell laufen die Bauarbeiten an mehreren Seebrücken in der Lübecker Bucht auf Hochtouren. Doch der aktuelle Arbeitsfortschritt in Haffkrug und Scharbeutz ist sehr verschieden. Während die Arbeiter die alte Seebrücke in Scharbeutz jeden Tag eifrig weiter z...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.