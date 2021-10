Bad Schwartau : Wie geht es weiter mit der Holstein-Therme nach dem Rohrbruch?

Nachdem 300.000 Liter Badewasser den Keller geflutet hatten, ist das Schwimmbad weiterhin geschlossen. Aber was plant die Asklepios-Klinik?

Bad Schwartau | Es war für die Feuerwehren in Bad Schwartau und Umgebung einer der ungewöhnlichsten Einsätze der vergangenen 30 Jahre: Vor rund einem Monat, am 21. September, war es zu einem Wasserrohrbruch in der Holstein-Therme im Kurpark gekommen. Dabei hatten mehr als 300.000 Liter Wasser aus dem Außenbecken die Kellerräume des zu den Asklepios-Kliniken gehörende...

