Bundesweite Benefizaktion : Wie Martine Lestrat aus Plön mit 85 weiteren Autoren den Flutopfern helfen will

Alle Beteiligten verzichteten auf Honorar oder Tantieme: 86 Autoren – darunter auch Martine Lestrat aus Plön – haben an einer gemeinsamen Anthologie gearbeitet. Die Einnahmen bekommen die Flutopfer im Süden Deutschlands.

