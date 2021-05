Eutins Großbauvorhaben ab 2023 : Grundschule am Kleinen See wird zur Herausforderung

Passen alle drei Schulformen und eine große Dreifeld-Sporthalle an den See trotz Kita? Und wohin mit den Elterntaxis in der engen Straße? Eutin hofft auf gute Ideen der Architekturbüros.

Eutin | Der Architektenwettbewerb für den Schulneubau am Kleinen See soll im August beauftragt werden, der Bau selbst im März 2023 beginnen. Dafür stimmte der Bauausschuss mehrheitlich am Mittwochabend. Kurz bevor die Bindung an den Bürgerentscheid zur Schulentwicklung ausläuft, zeigten Planer und Architekturbüros dem Gremium sowie Vertretern der Gustav-Peters...

