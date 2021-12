Poster gibt es kostenlos : Die Rotbauchunke ist das Naturpark-Tier des Jahres 2022

Die Rotbauchunke hat wertvolle Lebensräume in Rathjensdorf, am Röbeler Holz, in Eutin oder Dannau. Jetzt ist sie zum Naturparktier des Naturparks Holsteinische Schweirz ausgerufen worden. Poster gibt es kostenlos.

Plön / Eutin | Die Rotbauchunke mit ihren melancholischen Rufen aus Tümpeln und Teichen hat eine besondere Beziehung zum Naturpark Holsteinische Schweiz. Denn: viel weiter westlich als hier ist sie weltweit nicht zu finden. Der Naturpark Holsteinische Schweiz hat die Rotbauchunke deshalb zum Naturparktier des Jahres ausgerufen. Geheimnisvolles „Hupkonzert“ der Mä...

