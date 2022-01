Polizei sucht Zeugen in Süsel : Unbekannte entsorgen illegal Müll in Tannenschonung am Bockholter Baum

Es ist einfach eine Sauerei: bisher unbekannte Täter haben vermutlich in der Nacht zu Montag illegal ihren Müll in einer Tannenschonung am Bockholter Baum in Süsel abglegt. Dazu zählten Altlaminat, Teerpappe und Farbreste.

Süsel | Bisher unbekannte Täter haben in einer Tannenschonung am Bockholter Baum in Süsel illegal Müll entsorgt. Eine entsprechende Anzeige wurde am Montagmorgen bei der Polizei in Süsel erstattet, teilte Polizeisprecher Maik Seidel mit. Abgeladen wurden unterschiedliche Mengen an Altlaminat und Teerpappe sowie Farbreste. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. ...

