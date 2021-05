Fitness-Studios öffnen wieder : Das ist möglich im A-K-tiv, Clever-Fit, Mensch in Bewegung und Deport

Wir haben nachgefragt bei Fitness-Studios in Eutin und Malente, wie sich die Lockerungen in der neuen Landesverordnung auf das Training auswirken. Wo ihr duschen und saunieren könnt und wie ihr an Trainingstermine kommt.

Ostholstein | Für große Erleichterung haben die Lockerungen in der neuen Landesverordnung bei den Fitness-Studios in Eutin und Malente gesorgt: Überall können Mitglieder mit zuvor online gebuchten Trainingszeiten wieder ins Studio. Nicht überall können die Duschen und Umkleiden genutzt werden. A-K-tiv hat investiert in Trainingsbereiche, Lüftungsanlage und Digit...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.