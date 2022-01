Corona aktuell : Weiter wachsende Inzidenzen und ein weiterer Corona-Toter in Ostholstein

Die Eutiner Kreisverwaltung meldet den 99.Todesfall in Verbindung mit der Pandemie und eine Inzidenz von mehr als 500. Im Kreis Plön steigt sie auf 355.

Eutin/Plön | Der Trend wachsender Infektionszahlen in Ostholstein und Plön hält an, vor allem in Ostholstein schnellt die Inzidenz nach oben. Und gab es einen weiteren, den 99. Todesfall. Laut Robert-Koch-Institut (RKI) ist die Sieben-Tage-Inzidenz des Kreises Ostholstein von 441,2 auf 596,6 gestiegen – und das dürfte noch zu niedrig sein, weil das Gesundheitsamt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.