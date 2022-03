Corona-Zahlen aktuell : Weiter steigende Inzidenz in den Kreisen Plön und Ostholstein

Die Zahlen der am Corona-Virus erkrankten Menschen in den Kreisen Ostholstein und Plön steigen unaufhaltsam weiter. Plön hat mittlerweile eine Inzidenz von 1059,9 – liegt aber noch deutlich unter dem Land mit 1439 Punkten.

Eutin / Plön | Einen weiteren Anstieg der Corona-Fallzahlen melden die Kreise Ostholstein und Plön. In Ostholstein sind 507 neue Corona-Infektionen hinzu gekommen, so dass am Freitag 19.572 digital gemeldete positive Corona-Fälle seit Ausbruch der Pandemie ermittelt wurden, teilte Kreissprecherin Annika Sommerfeld mit. Aktuell sind 25 Menschen im Kreis Ostholstei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.