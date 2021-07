Weißenhäuser Strand : Polizei stoppt Angreifer mit Camping-Axt durch Schuss in den Oberschenkel

Der Mann ließ sich auch durch einen Warnschuss und den Einsatz von Pfefferspray nicht stoppen. Er kam mit nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Zuvor hatte er Passanten bedroht und Autos beschädigt.

Weißenhäuser Strand | Mit einem Schuss in den Oberschenkel hat die Polizei am Dienstag einen Angreifer im Ferienzentrum Weißenhäuser Strand gestoppt. Der 33-jährige Mann sei mit einer Camping-Axt bewaffnet gewesen, erklärten Polizeidirektion Lübeck und Staatsanwaltschaft Lübeck in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Verletzung nicht lebensgefährlich Nach einer Erstve...

