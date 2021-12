Ostholstein : Tief Edi sorgt für Schnee rund um den Bungsberg am zweiten Advent

Kräftiger Schneefall hat in der Nacht zum Sonntag dafür gesorgt, dass rund um den Bungsberg eine nahezu geschlossene Schneedecke zu sehen war. Im Rest von Ostholstein ging der Niederschlag als Schneeregen runter.

Schönwalde | Damit hatte wohl niemand gerechnet. Noch am Vortag zeigte das Thermometer in Ostholstein stellenweise bis zu 5 Grad über dem Gefrierpunkt an. Doch viele Menschen werden sich am Sonntagmorgen verwundert die Augen gerieben haben, wenn sie in der Nähe vom Bungsberg ihr zuhause haben. Denn dort blieb der Schnee bei Temperaturen um den Gefrierpunkt liegen ...

