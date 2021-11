Lübecker Hansemuseum : Weihnachtsmarkt 2.0: Lichtdome, Wichtelwald und Familienprogramm

„Weihnachtswunderland“ mit neuem Konzept eröffnet. Erstmals gibt es 2021 eine Glaskuppel am Museum, an der besonders Kinder ihre Freude haben sollen.

Lübeck | Einen Weihnachtsmarkt für Familien mit Kindern gab es unter dem Titel „Weihnachtswunderland“ in der vergangenen Jahren bereits am Hansemuseum. Doch jetzt trumpft dieser mit einem Novum auf: Erstmalig bietet die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) hier eine Weihnachtsbühne mit Musik, Kleinkunst und Zauberei an. Ein kleiner beschaulicher Markt mi...

