Timmendorfer Strand : Statt Weihnachtsmarkt: Altes Rathaus wird zum Adventskalender

Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH bietet eine ganz eigene Interpretation des Kalenders mit täglichen Überraschungen.

Timmendorfer Strand | „Türchen öffne dich“ heißt es in der Adventszeit in Timmendorfer Strand. Denn wie in Neustadt das Kremper Tor zum überdimensionalen Adventskalender wird, öffnet die Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH (TSNT) jetzt erstmals jeden Tag am Alten Rathaus ein stimmungsvolles Türchen der besonderen Art – bei der Aktion „Offenes Weihnachtsfenster“. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.