Container sind Mangelware : Weihnachten in Gefahr? Was Eutiner Händler über Lieferengpässe berichten

Auf dem Weltmarkt gibt es derzeit Lieferengpässe mit teils erheblichen Wartezeiten bei vielen beliebten Artikeln, weil entweder Container oder Technik fehlen. Drohen leere Regale in den Eutiner Geschäften?

Eutin | Sonntag in acht Wochen ist Weihnachten. Schon an Geschenke gedacht? In diesem Jahr ist das bei der Umsetzung mancher Idee vermutlich noch wichtiger, als in den Jahren zuvor, denn auch der Eutiner Einzelhandel hat – je nach Branche – mit Lieferengpässen zu kämpfen. Weiterlesen: Suche nach Weihnachtsgeschenken könnte schwierig werden „Wenn Sie etw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.