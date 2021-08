Die Weidestraße und ihre Bedeutung : Stadthistorikerin warnt: Eutin hat eine Verantwortung für das einmalige Denkmal

Das historische Ackerbürgerhaus in der Weidestraße 24 soll als eines der letzten seiner Art für den Erweiterungsbau der Wilhelm-Wisser-Schule abgerissen werden. Stadthistorikerin Regine Jepp kann davon nur abraten.

Eutin | Stadthistorikerin Regine Jepp hat sich mit Blick auf den diskutierten Abriss des einmaligen Ensembles in der Weidestraße mit dessen historischer Bedeutung auseinandergesetzt. Dank der Recherchen in „Historische Häuser in Eutin“ von Smith aus denen die Baudaten stammen und dem „Anzeiger für das Fürstentum Lübeck“, wie früher der Ostholsteiner Anzeiger ...

