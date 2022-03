Kein Abriss für Weidestraße 24 : Kreis Ostholstein weiß seit Montag, dass Eutin umplanen und Denkmal erhalten bleiben muss

Das wird noch viele Diskussionen nach sich ziehen: Der Kreis weiß es seit Montag, und die Stadt Eutin? Die tagte Mittwoch noch über Bebauungspläne, als sei nichts in Sachen Erhalt der Weidestraße 24 entschieden.

Eutin | Das Gebäude in der Weidestraße 24 in Eutin darf nicht abgerissen werden. Das Landesamt für Denkmalpflege hat den Kreis Ostholstein aufgefordert, die rechtswidrige Abbruchgenehmigung für das Kulturdenkmal unverzüglich zurückzunehmen, heißt es auf Nachfrage aus dem zuständigen Bildungsministerium in Kiel. Und das bereits am Montag. Für den geplanten ...

