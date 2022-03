Abwägung für Schulneubau in Eutin : Weidestraße 24: Kreis Ostholstein wirft Landesamt rechtswidriges Handeln vor

Die Weidestraße 24 wurde zum Politikum: Es geht längst um mehr, als den sanierungsbedürftigen Nachbau eines Wohnhauses für ärmere Menschen aus dem 18. Jahrhundert. Welche Fakten sich geändert haben und was das bedeutet.

Eutin | Über kaum ein Gebäude ist binnen des vergangenen Jahres in Eutin so viel geschrieben worden wie über die Weidestraße 24. Längst geht es um mehr als die Frage, historisch wertvoll und erhaltenswert oder nicht. Die Weidestraße wird zum Denkmal, gar zum Politikum für einen Schulbau im Herzen der Stadt, der so umstritten ist, wie kein zweiter. Weiterle...

