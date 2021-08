Jahrestagung der Plöner Wehr : Ein Fördermitglied erhöhte seinen Beitrag von 25 auf 250 Euro

Plöns Bürgermeister Lars Winter lobte am Mittwochabend die Freiwillige Feuerwehr Plön. Die Wehr sei technisch und ausgebildet auf dem neuesten Stand und habe 2020 zusammen 127 Einsätze abgearbeitet

Plön | Die Freiwillige Feuerwehr Plön hat auch in Zeiten der Corona-Pandemie jederzeit die Sicherheit in Plön gewährleistet. Mit diesen Worten lobte Bürgermeister Lars Winter am Mittwochabend die Wehr. Die Wehr sei technisch und ausgebildet auf dem neuesten Stand und habe 2020 zusammen 127 Einsätze abgearbeitet – deutlich weniger, als noch in den Vorjahren. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.