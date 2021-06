Ungewisse Zukunft am Kleinen Eutiner See : Ursula Stender ist eine der letzten Aktiven von einst 99 im Kleingartengelände des Kreises

Was wird aus dem Kleingartengelände des Kreises Ostholstein am Kleinen Eutiner See? Die letzten „Laubenpieper“ sorgen sich um die Zukunft ihres Idylls und fürchten, daraus könnte Bauland werden.

Eutin | Es ist ein Lost Place. Ein vergessener Ort und doch voller Leben. Hier holt sich die Natur zurück, was vom Menschen einst schnurgerade gepflanzt, dann gehegt und geerntet wurde. Das Gelände der kreiseigenen Kleingartenanlage am Kleinen Eutiner See ist geschätzt nur noch zu einem knappen Viertel bewirtschaftet. Die meisten der einst gepflegten 99 Parze...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.