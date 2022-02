Corona-Regeln werden gelockert : Das sagen Eutiner Schulleiter zum Wegfall der Test- und Maskenpflicht

Sowohl die Test- als auch die Maskenpflicht an Schulen sollen in den kommenden Wochen wegfallen. Wie Schulleiter in Eutin diese Aussichten finden und was das für den Schulalltag bedeutet, haben wir sie gefragt.

Eutin | Laut Bildungsministerium können Schüler im Land bald aufatmen: Es sollen am 3. März keine Kontaktbeschränkungen mehr an Schleswig-Holsteins Schulen gelten. Die Testpflicht wird laut Ministerium am 22. März aufgehoben. Und ab April gibt es dann im dritten Schritt auch keine Pflicht mehr eine Maske zu tragen. Wie wird sich das auf den Alltag an Eutiner ...

