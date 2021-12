Porträt eines Marathonläufers : Warum Fokke Kramer auch mit 83 Jahren noch gewinnen möchte

Fokke Kramer ist der beste Langstreckenläufer seiner Altersgruppe. Seit Jahren räumt er alle Preise ab. Das Porträt eines Mannes, der zwar auf Pokale verzichten kann, aber nicht aufs Gewinnen.

Bosau | An Fokke Kramer kommt so schnell keiner vorbei. Der 83-Jährige ist Langstreckenläufer und gewinnt in seiner Altersklasse einen Preis nach dem anderen. Dabei ist er erst mit 70 Jahren seinen ersten Marathon gelaufen. Weiterlesen: Fokke Kramer läuft in Uelzen zum Meistertitel Fokke Kramer ist ein zierlicher Mann. Sein Alter sieht man ihm nicht an....

