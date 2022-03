Bad Schwartau/Ahrensbök : Warf eine 51-Jährige Steine auf zwei Polizeidienststellen?

Es ist nicht das erste Mal, dass Polizeireviere in Ostholstein Ziel von Angriffen wurden. Nun werden wegen der Attacken in Bad Schwartau und Ahrensbök Zeugen gesucht.

Bad Schwartau/Ahrensbök | Gleich an zwei Orten in Ostholstein wurden am Montagnachmittag Polizeidienststellen mit Steinen beworfen und beschädigt. Der erste Fall ereignete sich in Ahrensbök zwischen 13.30 und 16.55 Uhr. Unbekannte hatten ein Fenster der Polizeistation in der Poststraße mit einem Stein beworfen. Dadurch wurden ein Fenster und Mobiliar im Innenraum des Gebäudes ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.