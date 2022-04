Tanz in den Mai in Eutin : Bachelor Paul Jahnke legt als DJ in Eutin auf und bringt 300 Rosen mit

Paul Janke, der „Kult-Bachelor“ aus der ersten Staffel der RTL-Sendung tritt am 30. April beim Tanz in den Mai in Eutin auf. Und natürlich hat er nicht nur Musik, sondern auch Rosen dabei. Ab wann er wo auflegt.

Eutin | Bekannt wurde Paul Janke dadurch, dass...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.