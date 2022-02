Lockerung der Corona-Regeln : 2G plus wird aufgehoben: Wann Eutins Gastronomen wieder auf machen und wie sie sich vorbereiten

In zehn Tagen kann wieder jeder Essen gehen: Dann gilt 3G in der Gastronomie und 2G plus ist aufgehoben. Vor welchen Problemen die Gastronomen in Eutin und Malente nun stehen und wann sie wieder aufmachen, lesen Sie hier.

Eutin | Erste Lockerungen bei den Corona-Regeln gab es bereits in Schleswig-Holstein. Ab 3. März fällt 2G und 2G-Plus weg in der Gastronomie. Heißt: Alle können unabhängig vom Impf- oder Genesenenstatus wieder mit einem gültigen negativen Corona-Test essen gehen. Was Restaurant- und Gaststättenbetreiber in der Region nun für Vorbereitungen treffen und was neb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.