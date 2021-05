Bagger rollen bald an : Abriss von alten Wohnungen am Plöner Rodomstor steht kurz bevor – neuer Wohnraum wird geschaffen

Haus ist leer: bereits 2020 sind die Mieter der Wankendorfer aus dem Gebäude in andere Wohnungen in Plön umgezogen.

Plön | Die Bagger rollen bald am Rodomstor in Plön an. Das Mehrfamilienhaus der Wankendorfer Baugenossenschaft direkt neben Stadtbücherei und Volkshochschule soll abgerissen werden. Das teilte das Unternehmen in einer Pressenotiz mit. Die Wohnungen sind nicht mehr sanierungswürdig, sagte Vorstand Dr. Ulrik Schlenz. Bereits im vergangenen Jahr seien die Miete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.