26. September 2021 : Rathaus sucht für die Bundestagswahl noch Wahlhelfer in der Stadt Eutin und der Gemeinde Süsel

Für die Besetzung der Wahllokale in der Stadt und in den 15 Dörfern der Gemeinde Süsel werden etwa 180 Wahlhelfer gesucht. Freiwillige sind willkommen.

Eutin/Süsel | Die Wahl eines neuen Bundestages erfolgt am 26. September 2021. Für die Bewältigung der Wahlen werden werden in der Stadt Eutin und in den 15 Dörfern der Gemeinde Süsel etwa 180 Freiwillige als Wahlhelfer gebraucht. Staatsbürgerschaft, 18 und gemeldet Folgende Voraussetzungen müssen nach Mitteilung des Rathauses erfüllt sein: Mitglieder von Wahl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.