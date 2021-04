Schwentinental : Motorradfahrer bei Unfall auf der B 76 leicht verletzt

Durch den Verkehrsunfall kam es auf der B 76 während der Unfallaufnahme zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Schwentinental | Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochnachmittag bei einem Unfall auf der B 76 in Schwentinental auf der Kreuzung B 76 / Reuterkoppel / Preetzer Straße leicht verletzt. Wie Polizeisprecher Björn Gustke dazu mitteilte, befuhr nach jetzigem Stand der Ermittlungen ein 27-jähriger Motorradfahrer die B 76 aus Richtung Preetz kommend in Richtung Kiel. Im Berei...

